Juve: vittoria, sorrisi e schiarite sul futuro. Paratici: “Sarri e Ronaldo con noi anche il prossimo anno”

“Futuro incerto con il tecnico? Sono qui da 10 anni, per 9 siamo sempre stati primi in classifica. Ho vissuto 5 anni di Allegri con tanti titoli vinti, ogni volta che c’è stato un pareggio, c’è stata qualche riunione interna, siamo abituati, ci ridiamo un po’ sopra. Stessa cosa con Sarri. Sarà lui il tecnico della Juve nella prossima stagione, senz’altro. Cristiano Ronaldo? È sensibile, educato, non fa pesare il suo status di migliore al mondo. C’è un dialogo normalissimo con i dirigenti, i calciatori e gli allenatori. Cristiano è super convinto di rimanere, sta molto bene da noi. Per quanto riguarda il rinnovo di Dybala, stiamo parlando con il suo entourage, siamo sulla stessa linea per arrivare a un rinnovo. Potrà dare ancora moltissimo per i prossimi anni”.

Sorrisi, vittoria, scudetto più vicino e schiarite sul futuro. A parlare così a Sky è Fabio Paratici, seppur prima del fischio d’inizio tra Juventus e Lazio. Parole, quelle sopra, che assumono un valore ancora più importante dopo il prezioso successo bianconero che avvicina la band di Sarri al nono titolo di fila.