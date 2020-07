Juventus, Pjanic festeggia il passaggio al Barcellona e si commuove: il toccante VIDEO

Uno scambio già perfezionato quello tra Miralem Pjanic e Arthur, tra Juventus e Barcellona. Il centrocampista bosniaco ha organizzato una festa con alcuni amici e parenti per celebrare il suo passaggio ai blaugrana ma non è riuscito a trattenere le lacrime. Una commozione doppiamente interpretabile: la gioia per una nuova entusiasmante tappa della sua carriera o la tristezza per l’addio ai colori bianconeri dopo 4 anni di successi. Subito dopo l’annuncio del trasferimento, Pjanic ha voluto salutare tutto l’ambiente Juventus con un lungo messaggio sui social: “Quello che oggi sembra così triste, da domani sarà uno splendido ricordo che porterò nel cuore per tutta la vita”. In basso il VIDEO che testimonia i sentimenti contrastati di Pjanic.