Juventus, tifosi ancora infuriati con Sarri: “Se vincerà deve ringraziare le altre squadre” [GALLERY]

Difficilmente, nel corso della storia del calcio, un allenatore è stato pesantemente criticato a fine stagione con uno Scudetto praticamente in tasca. Sta succedendo alla Juve. Sarri, da tanti tifosi, non è stato ben visto sin dal suo insediamento sulla panchina della Vecchia Signora. Il gioco, al di là dei risultati, non ha aiutato. E, nonostante manchi pochissimo per essere matematicamente campione d’Italia, i supporters bianconeri ancora lo criticano. In tanti pensano che, più per propri meriti, la Juve sia prima per demerito delle altre. E quindi, per Sarri, gli elogi sono pochi. Tante le reazioni negative sui social dopo la sconfitta nel finale in casa dell’Udinese, che ha rimandato la festa per il titolo. Le abbiamo al solito raccolte nella nostra FOTOGALLERY.