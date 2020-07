Juventus, Sarri: “il discorso sullo scudetto lascia il tempo che trova”

Solo un pareggio per la Juventus nella partita di campionato contro il Sassuolo, incredibile 3-3 e che avvicina sempre di più i bianconeri alla vittoria dello scudetto. Al termine della partita ha parlato il tecnico Sarri ai microfoni di Sky Sport: “Facciamo fatica ad avere continuità fisica e mentale. È qualcosa che succede a tutte le squadre escluse rare eccezioni, è difficile da capire perché abbiamo momenti buonissimi e altri di passività. È difficile da capire anche se troviamo squadre che hanno momenti straordinari”.

CHIELLINI – “Giorgio ha avuto un indurimento al polpaccio, ha chiesto il cambio dopo 20′ ma poi lo abbiamo portato fino alla fine del primo tempo. Forse era un po’ presto buttarlo dentro, ma non avevamo Bonucci a disposizione, ci faceva comodo un giocatore di personalità. Il Sassuolo è una squadra che se subisce il tuo palleggio diventa vulnerabile, altrimenti diventa pericolosa”.

GLI ULTIMI PAREGGI PER LO SCUDETTO – “Non lo so, sono discorsi che lasciano il tempo che trovano. Un obiettivo ha due possibilità, o lo centri o non lo centri. Noi dobbiamo fare 9 punti nelle prossime tre partite, le probabilità lasciano il tempo che trovano”.