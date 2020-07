Juventus, Sarri: “è più importante per il Torino, ma da sempre…”

“Un derby è una partita particolare che esula da qualsiasi tipo di discorso logico. Dobbiamo affrontare una squadra stramotivata, il derby è sempre una partita più importante per il Torino che per la Juventus, quindi quando una squadra può contare su queste motivazioni noi dobbiamo stare molto attenti. Dobbiamo preparare la partita mentalmente molto bene per cercare di pareggiare il livello di motivazioni altrimenti sarà complicatissima”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus Maurizio Sarri alla vigilia della partita di campionato contro il Torino.

“Questo è un momento atipico difficile per tutti, si gioca in un momento in cui solitamente non si gioca. Bisogna guardare alla singola partita, c’è alto livello di pericolosità in ogni gara al di là dell’avversario che si va ad affrontare”. Bernardeschi e Douglas Costa: “Federico sta molto bene sia fisicamente che di testa. Douglas meriterebbe di giocare dall’inizio, ma per noi quando le difese sono stanche diventa un’arma letale”.

Cristiano Ronaldo e Dybala: “Stanno giocando più vicini, Dybala viene meno a prendere palla oltre ai centrocampisti e Cristiano si accentra un po’ di più. Cosi possono giocare più spesso scambiando fra loro. In allenamento fanno delle esercitazioni per cercare questi scambi in velocità per mettere in difficoltà gli avversari”.

Chiellini: “Al momento si sta ancora allenando con riatletizzatori, non è ancora a disposizione dello staff tecnico. Posso dirti solo le sensazioni sul suo rientro in gruppo, sembra che probabilmente siamo alla fine del suo percorso di riatletizzazione, a breve può essere in gruppo. Spero subito dopo questa partita, o qualche giorno dopo questa partita ma comincia a farsi plausibile il rientro in gruppo“. Assente anche Alex Sandro: “L’ho visto bene, spero di riaverlo in gruppo settimana prossima”. Su Buffon: “Vedremo a fine allenamento se giocherà lui o meno. E’ integro e gode della fiducia totale di tutti, oltre ad essere un portiere estremamente forte”.