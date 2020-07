Juventus, Sarri contro la Roma manda in campo… l’Under 23

La Juventus ha già vinto il campionato di Serie A e il pensiero è, inevitabilmente, rivolto al ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione. Ieri, contro il Cagliari, il tecnico Maurizio Sarri ha schierato una formazione ampiamente rimaneggiata, 2-0 il risultato finale e una decisione ancora più forte potrebbe essere presa per la prossima sfida contro la Roma.

“Siamo gli unici in Europa che hanno fatto 5 partite in 12 giorni, la Lega ci ha creato grossi problemi. Così rischiamo di lasciare energie e qualche giocatore sul campo, potevano allungarci questo ciclo di un paio di giorni anche se così avremo un po’ di riposo in più prima del Lione. Vediamo come stiamo domani e se è il caso di schierare l’Under 23 sabato con la Roma per recuperare al meglio o se basterà far riposare qualcuno”, ha confermato il tecnico bianconero.