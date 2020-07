Lautaro-Barcellona, il presidente Bartomeu: “Abbiamo parlato con l’Inter…”

“Abbiamo parlato qualche settimana fa con l’Inter, ma al momento la trattativa è ferma. Siamo in una fase di studio”. Ad affermarlo, ai microfoni di TV3, è il presidente del Barcellona Bartomeu, che parla della situazione legata a Lautaro Martinez.

“Dobbiamo finire il campionato e la Champions League, quindi vedere quali sono le nostre priorità. È anche il momento di una riflessione interna per chiarire come la crisi sta colpendo il club. È un mercato in cui non puoi pensare a grandi investimenti. Dobbiamo vedere quando le persone possono tornare negli stadi, i turisti al museo. Dobbiamo aspettare e vedere come tutto si evolve”.