Lazio, accolto il ricorso per Patric: ridotta la squalifica

La Corte Sportiva d’Appello, presieduta da Piero Sandulli, ha accolto il ricorso dei legali della Lazio ed ha ridotto la squalifica di Patric dalle quattro giornate inizialmente inflitte a tre. Lo spagnolo, nel match contro il Lecce, aveva dato un morso all’avversario Donati. Il comunicato della Figc spiega: “La Corte Sportiva D’Appello presieduta da Piero Sandulli ha parzialmente accolto il ricorso della Lazio avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate e l’ammenda di 10mila euro comminate al calciatore Gabarron Gil Patricio in seguito all’espulsione rimediata in occasione della gara di campionato con il Lecce dello scorso 7 luglio. La Corte ha rideterminato la sanzione nella squalifica di 3 giornate e nell’ammenda di 20mila euro“. Il terzino potrà tornare in campo contro il Cagliari, ma salterà la gara contro la Juventus in programma lunedì prossimo.