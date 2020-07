Si sta giocando Lazio-Milan, gara della trentesima giornata di Serie A. Doppio vantaggio per i rossoneri che hanno iniziato bene la gara e si sono visti annullare anche una rete. A sbloccare il punteggio è stato Hakan Calhanoglu con un destro dal limite dell’area deviato da Parolo. Il raddoppio con un calcio di rigore di Ibrahimovic, concesso per fallo di mano di Radu. Dal dischetto non impeccabile lo svedese, con Strakosha ad un passo dalla parata. In basso il VIDEO del primo gol.