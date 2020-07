Lazio-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Berardi e Caputo in panchina!

Lazio-Sassuolo, le formazioni ufficiali – Si torna in campo per la nuova giornata del campionato di Serie A, il turno si apre con il botto. Nel primo match in campo Lazio e Sassuolo, i biancocelesti non stanno attraversando un buon momento di forma e risultati e hanno bisogno dei tre punti per provare ad accorciare dalla Juventus e resistere all’assalto dell’Atalanta. Dovrà vedersela con un osso durissimo, il Sassuolo. Gli uomini di De Zerbi giocano un calcio bellissimo e sono veramente in forma. C’è Milinkovic per Inzaghi, in attacco Immobile e Caicedo. Ecco le formazioni ufficiali.

Lazio: Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lukaku, Caicedo, Immobile.

Sassuolo: Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos, Bourabia, Djuricic, Locatelli; Boca, Raspadori, Traore.