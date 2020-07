Le notizie del giorno – I tifosi della Juventus perdono le staffe, Cassano e la moglie Carolina allo scoperto

Le notizie del giorno – Due punti nelle ultime tre, nove gol subiti e due rimonte avanti di due reti. Alla Juve non accadeva da tempo, tanto tempo. Ma questa è un’altra storia e la affronteremo in altra pagina. Ciò che invece è già accaduto, di recente e più volte in questa stagione, è la reazione abbastanza arrabbiata e frustrata dei tifosi bianconeri, stanchi di vedere un atteggiamento che non si addice al club almeno per quanto fatto vedere da un decennio a questa parte. Amnesie difensive, blackout nel bel mezzo della gara, errori banali, poco impegno. Nel mirino Sarri. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Un’idea stroncata sul nascere da Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, quella di riportare i tifosi allo stadio prima della fine di questa stagione. Dopo una piccola apertura che si era avuta nei giorni scorsi è arrivata la pietra tombale messa nell’interrogazione al Senato. Spadafora ha però annunciato che si lavora per una soluzione a settembre, ad inizio dei prossimi campionati: “L’emergenza sanitaria ci ha costretto a bloccare tutto, poi con gradualità siamo riusciti a ripartire. La prudenza ci ha consentito di ripartire, riprendendo alla fine anche le competizioni. Oggi confrontandomi col Ministro della Salute e col Cts si conviene proseguire su questa linea di prudenza che ci ha consentito di riaprire le attività sportive e, semmai, prepararci in maniera forte affinché a settembre ci siano davvero tutte le condizioni per poter riaprire gli stadi e permettere a decine di migliaia di tifosi di assistere alle competizioni sportive”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

A favore di una parziale riapertura si è espresso il professor Walter Ricciardi, consigliere del Ministero della Salute a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Tifosi allo stadio? Le attività sportive, all’aperto, possono riprendere gradualmente. Non si può pensare ad uno stadio pieno ma magari un ingresso numerato di poche persone con il distanziamento è tecnicamente possibile, poi che sia fattibile è un altro discorso. In tempi brevi? La circolazione del virus è contenuta in questo momento. In America la NFL ha chiuso la stagione e rimandato tutto all’anno prossimo, in assenza di un provvedimento del Governo generale”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Antonio Cassano è stato un ottimo calciatore, come ha confessato lui stesso non è riuscito a tirare fuori tutto il potenziale tecnico, a causa di alcuni atteggiamenti poco professionali dentro e fuori dal campo. Ma è stato comunque protagonista di una carriera di ottimo livello, ha fatto bene soprattutto in Italia. Adesso sta pensando al futuro, ma nel frattempo si gode la famiglia. A tal proposito nelle ultime settimane sono circolate delle voci su una presunta crisi tra il calciatore e la moglie Carolina Marcialis. Adesso la coppia ha deciso di uscire allo scoperto. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.