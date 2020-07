Lione, gravi problemi di preparazione in vista della Juve. Garcia: “siamo crollati, eravamo addormentati”

Il tecnico del Lione Rudi Garcia è molto preoccupato in vista della partita di Champions League contro la Juventus. La squadra francese non scende in campo praticamente da marzo per partite ufficiali, mentre il club bianconero ha sulle gambe tante partite di campionato.

“Contro il PSG, nella finale della Coppa di Lega francese, e contro la Juventus in Champions, non potremo permetterci questi atteggiamenti”, ha detto l’allenatore dopo la vittoria in amichevole (2-1) con gli scozzesi del Celtic Glasgow. “Non siamo riusciti a mantenere i ritmi giusti per tutta la durata del match, abbiamo avuto una specie di crollo, eravamo come addormentati. Questo non dovrà piu’ accadere, altrimenti rischiamo di rovinare tutta una stagione”.