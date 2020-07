La squadra è in crisi, ma si risolleva grazie alla maglia: la nuova divisa del Loch Ness FC fa…paura [FOTO]

Il Loch Ness FC, squadra scozzese della North Caledonian League, ha pubblicato le immagini della nuova divisa, che hanno fatto subito il giro del mondo. Più di 250 preordini da tutto il mondo per le maglie da casa e trasferta decorate con la grafica di Nessie, il celeberrimo e mitologico mostro di Loch Ness. La squadra versa in cattive acque (è proprio il caso di dirlo visto il posto) e questa mossa di marketing potrebbe aiutare a risollevare il club. Ma come ammesso dal presidente Shane Carling è stata una catena di eventi a portare alla creazione della nuova divisa: “Ha preso il via ed è sicuramente qualcosa che non ci aspettavamo ad essere onesti. Abbiamo provato a fare cose contro il virus e abbiamo raccolto fondi per il reparto pediatrico del Raigmore Hospital, tutto è nato da lì. Siamo stati avvicinati da una società chiamata Historical Football Strips: vendono top unici, top vecchi, cose del genere. Si sono messi in contatto per dire che volevano lavorare con noi per progettare qualcosa di nuovo. Abbiamo messo le maglie in vendita da domenica e, da allora ad oggi, è stato un flusso continuo di richieste, incredibile. Quando abbiamo deciso di fare domanda per entrare in campionato l’anno scorso, ci siamo avvicinati a molti sponsor e molti si erano interessati immediatamente. Ovviamente, con l’arrivo del virus, molti sponsor si sono ritirati”. Ora sicuramente il Loch Ness FC è pronto per il prossimo campionato. E con una maglia così farà…paura a tutti. In basso le immagini.

Tag a potential #LochNessSponsor that ought to sponsor our new 20/21 kits as shared by @BBCMOTD

We can’t believe the response so far and we can only thank everyone for all their support, orders and comments (good and bad) for our new kit.

Helps the club massively. pic.twitter.com/CJS62XJLGb

— Loch Ness Football Club (@LochNessFC) July 8, 2020