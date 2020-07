Chi è Luca Gagliano, un altro prodotto della scuola Cagliari: vent’anni da qualche giorno e già gol a Buffon

C’è chi ha 20 anni si fidanza per la prima volta, chi prende la patente, chi ottiene il suo primo lavoro e chi effettua il suo primo viaggio. E poi c’è chi, con naturalezza, si toglie il lusso di segnare a Buffon al quasi esordio coi professionisti e contro una squadra fresca campione d’Italia per la nona volta di fila. Stiamo parlando di Luca Gagliano, giovane attaccante del Cagliari ennesimo prodotto della grande scuola rossoblu, capace negli anni di “sfornare” gente come Barella, Ragatzu, Murru.

Gagliano, fino a qualche giorno fa, di anni ne aveva anche 19. E’ infatti nato il 14 luglio del 2000, ad Alghero. Già, 2000. Chi glielo avrebbe mai detto? Vent’anni dopo ha segnato alla squadra più titolata d’Italia, che ai tempi in cui lui è venuto al mondo contava in squadra gente come Zidane e Del Piero. La svolta della sua carriera è a 14 anni, quando viene notato dagli osservatori rossoblu e approda nella Primavera sarda iniziando a dimostrare le sue grandi doti offensive. Quest’anno, la definitiva esplosione con la cantera degli isolani: 10 gol in 17 presenze e Cagliari trascinato al secondo posto. Senza lockdown e annullamento, tale piazzamento sarebbe valso le final eight del campionato Primavera. Ma Gagliano, al netto dell’opportunità tolta con la squadra giovanile, è riuscito comunque a raggiungere le sue soddisfazioni personali: alla sua seconda assoluta in Serie A da professionista, gol a Buffon e assist a Simeone per il raddoppio. Cosa chiedere di più.