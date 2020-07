Maradona, sobrietà ne abbiamo? Sfoggia un’auto di lusso con luci e sirene della polizia [VIDEO]

Maradona e sobrietà, due parole che non stanno molto bene vicine. In campo da calciatore, ma anche fuori, in passato e nel presente, il Pibe de Oro ha fatto sempre parlare di sé per comportamenti stravaganti o al limite o per uscite pubbliche discutibili.

L’ultimo evento lo vede all’interno di una BMW che sfoggia luci e sirene della polizia. Il video, pubblicato dal profilo Twitter di Diario Hoy, non risalirebbe ad ora, ma al periodo precedente al lockdown. Si vede l’ex campione del Napoli, in auto insieme ad un’altra persona, avvicinarsi all’autore del video con le luci lampeggianti e la sirena. In basso il VIDEO.