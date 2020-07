Messi-Barcellona, tutte le verità sulla vicenda rinnovo: tra i “sì” e i “no” di una decisione coraggiosa. E due accostamenti particolari con l’Italia…

E’ l’argomento del giorno. E si sapeva. Quando spuntano fuori bombe riguardanti Leo Messi, è sempre così. Per lui così come per altri grandi campioni per cui qualsiasi rumors, voce, indizio fa scattare subito la “macchina operativa” dei sogni, dei progetti, delle illusioni. Se non rinnova col Barcellona, Messi, dove va? Bella domanda, che però nasconde tutta una serie di interrogativi legati alla notizia stessa. In attesa di capire infatti se sulla vicenda interverrà il Barcellona o lo stesso Messi, per confermare o smentire, è necessario andare ad analizzare i possibili motivi di una decisione da definire comunque coraggiosa.

PERCHE’ MESSI POTREBBE LASCIARE IL BARCELLONA

Mai, o perlomeno mai in questo modo, si erano incrinati i rapporti tra Messi e l’ambiente Barça. Ed è capitato già due volte nel giro di pochi mesi. Prima le frizioni con Bartomeu, poi le parole di Abidal che non sono andate giù e successivamente la vicenda Setien. La vicenda attuale – Messi bandiera, nato e cresciuto a Barcellona e che ha sempre desiderato chiudere la carriera dove l’aveva iniziata – ricorda tanto quella di Totti e Del Piero, seppur quest’ultimo sia cresciuto altrove, ma il concetto è uguale. Due simboli delle loro squadre, che hanno dato e fatto tanto mettendo il cuore davanti a tutto, ma che sono stati poi “elegantemente invitati” (o forse non tanto) a lasciare. Del Piero ha chiuso fuori Europa, Totti ha vissuto gli ultimi anni turbolenti. Che per Messi non sia “l’anteprima” di quello che potrebbe accadere? Dipende anche dalla dirigenza, e al Barcellona cambiano spesso. Per questo, vedere in basso. I club che se lo possono permettere, in Italia e non solo, non sono pochi. Anche perché, seppur si tratti di una cifra importante, l’entrata riguarderebbe soltanto l’ingaggio. Le “pressioni” da più parti, le richieste, i corteggiamenti potrebbero – chissà – anche farlo tentennare qualora i rapporti con il club catalano non dovessero migliorare.

PERCHE’ MESSI NON LASCERA’ IL BARCELLONA