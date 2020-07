Bomba clamorosa dalla Spagna: Messi non vuole rinnovare col Barça, la Serie A torna a sognare

Una vera e propria bomba ha scosso nella giornata di oggi il calciomercato. Dalla Spagna scrivono che Leo Messi avrebbe deciso di sospendere le trattative per il rinnovo con il Barcellona, che scade il prossimo anno. A riportarlo è “Cadena Ser“. Tra le motivazioni dietro a questa scelta, secondo la radio iberica, ci sarebbero le voci che lo vedrebbero coinvolto in prima persona nella vicenda legata all’esonero di Setien, dopo i fatti delle ultime settimane.

Una situazione sicuramente anomala e poco tranquilla in casa blaugrana, che rischia anche di minare il futuro dei big. E così, a distanza di qualche mese (prima dell’arrivo del Coronavirus in Europa), si torna a parlare del futuro a rischio di Messi in Catalogna. Sognano le big d’Europa, tornano a sognare anche i tifosi italiani.