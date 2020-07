Mihajlovic-Caressa, la storia continua: la risposta del giornalista non si è fatta attendere

Ha fatto molto discutere, nel post gara di Bologna-Sassuolo, lo sfogo del tecnico dei felsinei Sinisa Mihajlovic nei confronti di Sky e della trasmissione condotta da Fabio Caressa. A detta dell’allenatore non si è parlato per niente della sua squadra, che aveva sbancato San Siro in inferiorità numerica qualche giorno prima, ma soltanto dei nerazzurri: “Sembrava Inter Channel”.

Non si è fatta attendere la risposta del conduttore, che è intervenuto sulla questione ai microfoni di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay: “Una vita che dico a tutti che sono alto e biondo – riporta passioneinter.com – ringraziando il cielo che sono il marito di Benedetta Parodi!. Noi abbiamo parlato del Bologna per tutto il post-partita su Sky, visto che la partita si è giocata alle 17:15. Io sono andato in onda all’una meno venti ed ho preferito parlare del rigore sbagliato da Lautaro, visto che lui aveva scelto di tirarlo. Ma stica**i…”.