Milan-Bologna, Ibrahimovic nervoso con Pioli al momento del cambio

Grande Milan nella partita di campionato contro il Bologna, ma nervosismo per la sostituzione di Zlatan Ibrahimovic. A 20 minuti dalla fine della sfida la squadra di Pioli è in vantaggio con il risultato di 4-1. Uno-due nei primi 25 minuti grazie alle reti di Saelemaekers e Calhanoglu. La squadra di Mihajlovic riapre i conti con Tomiyasu. Nella ripresa i rossoneri chiudono i conti prima con Bennacer e poi con Rebic. Al 61′ un giallo: Pioli chiama in panchina Ibrahimovic e mette in campo Leao. Lo svedese non la prende bene e fa evidenti gesti a Pioli: “la prossima volta togli gli altri che hanno fatto gol”, sembra voler dire il calciatore del Milan. Tanti assist, ma nessun gol per Zlatan.