Tragedia per Antonio Cabrini: un malore improvviso gli porta via il fratello

Una tragedia ha colpito l’ex terzino della Juventus e della Nazionale campione del Mondo Antonio Cabrini. Un malore improvviso gli ha infatti portato via il fratello Ettore, morto questa mattina all’età di 66 anni. Ettore si era sentito male verso le ore 9, ma non c’è stato nulla da fare dopo essere stato trasportato d’urgenza in ospedale. Era un imprenditore e gestiva un locale a Cremona.

“È difficile parlare in questo momento – ha detto Cabrini – Ero molto legato a mio fratello e siamo sempre stati molto uniti, anche quando gli impegni mi hanno portato lontano. Per me è sempre stato un punto di riferimento, sia agli inizi della mia carriera di calciatore sia negli anni successivi. Eravamo fratelli ma eravamo soprattutto grandi amici”.