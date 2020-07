Lutto nel mondo del calcio, muore ex allenatore di Maradona: “Sei stato un’eccellente persona” [FOTO]

Lutto nel mondo del calcio. Si è spento a 79 anni, in seguito ad un tumore, Silvio Marzolini. Ex nazionale argentino, è stato tra i promotori del ruolo di “terzino moderno”. Da allenatore, ha permesso a Maradona di vincere il suo primo titolo in assoluto, quando il Pibe de Oro era al Boca agli albori della carriera. E’ proprio l’ex campione del Napoli a ricordarlo così su Instagram. “Nel 1981 con la guida di Marzolini molti ragazzini del Boca vinsero il loro unico titolo. Quel gruppo con tanti ‘nene’ lo hai gestito in modo incredibile. Sei stato un’eccellente persona, un grande giocatore e un grande allenatore. Mille grazie, Silvio. Riposa in pace”.