Napoli-Roma, probabili formazioni: Gattuso rilancia Callejon, Dzeko torna titolare

Napoli-Roma, probabili formazioni – A chiudere la trentesima giornata di Serie A sarà Napoli-Roma. Scontro tra deluse dello scorso turno. Le due squadre hanno praticamente detto addio alle speranze di qualificazione in Champions League. I partenopei hanno raggiunto l’Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia. Davvero deludente la prestazione dei giallorossi in casa contro l’Udinese. Un match per rialzare la testa. Gattuso si affida a Callejon al posto di Politano e conferma Mertens come punta centrale. Fonseca torna a schierare Dzeko da titolare e rilancia Pellegrini, squalificato contro i friulani.

Napoli-Roma, probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Perez, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.