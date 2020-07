Notizie del giorno – Paura per tre calciatori di Serie A, Adriano ubriaco in strada, botte in Bari-Ternana

Notizie del giorno – Non ha giocato in Atalanta-Brescia l’attaccante Luis Muriel, vittima di un incidente. Il calciatore colombiano è caduto accidentalmente ed era stato ricoverato in una clinica cittadina (IL COMUNICATO DELLA DEA)

Arrivano brutte notizie in casa Lecce in vista delle ultime partite di campionato. La squadra di Liverani è in lotta per evitare la retrocessione e molto probabilmente non potrà contare sulle prestazioni di Luca Rossettini. Il calciatore è stato sottoposto ad un consulto presso il reparto di Malattie Infettive del Vito Fazzi di Lecce, ma successivamente è stato deciso un trasferimento presso il nosocomio di Padova, uno dei più specializzati in questo settore. E' quanto riportato da CalcioLecce.it.

Inizialmente sembrava solo una puntura di insetto, adesso sta diventando

Paura in casa Sassuolo: Rogerio ha subìto un colpo alla testa durante l'allenamento di oggi ed è stato trasportato in ospedale. Come riporta 'Gianlucadimarzio.com' il terzino brasiliano è stato subito immobilizzato dallo staff medico neroverde e successivamente trasferito al nosocomio per ulteriori accertamenti. Rogerio è comunque rimasto

E' stato uno dei calciatori più forti in assoluto. Dotato di una forma fisica esplosiva, veloce e con un grande fiuto del gol: è riuscito a fare le fortune dell'Inter. Stiamo parlando di Adriano, ex attaccante nerazzurro e della Seleçao. In Brasile la situazione è ancora delicata sul fronte Coronavirus, ma c'è chi continua a fare festa. E' in caso dell'Imperatore, il brasiliano è stato beccato ubriaco ed in pessime condizioni la scorsa domenica mattina durante una festa organizzata nella Vila de Penha, una favela di Rio de Janeiro. Il video in breve tempo ha fatto il giro del web ed è finito su Twitter e Instagram. Adriano barcolla e non riesce a tenersi in piedi, è in stato confusionale e sorretto da un amico

Non si placano le polemiche dopo Bari-Ternana, uno dei quarti di finale degli spareggi promozione di Serie C. Risultato finale 1-1, con i pugliesi che staccano il pass per il turno successivo e gli umbri che vengono eliminati e recriminano per diverse decisioni. Oltre alla discutibile espulsione comminata a Palumbo, in mezzo finiscono anche le mancate ammonizioni ai calciatori che hanno "mandato in ospedale" (letteralmente) Celli e Ferrante. I due giocatori rossoverdi, infatti, dopo essere stati costretti al cambio nella prima frazione, sono finiti appunto in ospedale, come confermato dallo stesso allenatore Gallo a fine gara