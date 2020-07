Notizie del giorno – Il Coronavirus lo stronca a 29 anni, ex Serie A in gravi condizioni, dichiarazioni su Messi shock [FOTO]

Le notizie più importanti della giornata di ieri, giovedì 2 luglio.

LUTTO NEL MONDO DEL POKER – Un anno di lotte, battaglie vinte e nuove complicazioni. Ma purtroppo, questa volta, Matteo Mutti non ce l’ha fatta. Stroncato dal Coronavirus a 29 anni, il mondo del poker piange la sua morte. In Valtellina è lutto per un giovane ragazzo stimato, oltre che per le sue doti da giocatore, anche per quelle umane. Matteo lo scorso agosto era stato colpito da leucemia, ma era riuscito a combattere dopo le cure presso l’ospedale San Matteo di Pavia dove era stato sottoposto a un trapianto di midollo. Poi la positività al Coronavirus e l’ultimo tampone risultato negativo. Ma sono emerse complicanze e Matteo non ce l’ha fatta. Nella sua brillante carriera aveva conquistato due anelli Wsop Circuit e un titolo Ipt ed Ept ed una quarantina di cash per circa 300 mila dollari. (L’ARTICOLO COMPLETO)

EX SERIE A IN GRAVI CONDIZIONI – Gravi problemi di salute per Fabián O’Neill, ex calciatore di Cagliari, Juventus e Perugia. Da tempo il 46enne uruguayano sta combattendo contro l’alcolismo. Era stato ricoverato in clinica lo scorso venerdì per cirrosi epatica, poi è stato dimesso per proseguire le cure e il recupero nella sua casa di Paso de los Toros. Le condizioni, scrive la stampa locale, non sono per niente buone e la situazione rimane complicata. Non nuovo a problemi del genere. O’Neill infatti venne ricoverato anche nel 2016 per alcolismo. Dopo aver militato in patria, ha passato le stagioni tra il ’96 e il 2003 in Italia. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto. (L’ARTICOLO COMPLETO)

DICHIARAZIONE SHOCK SU MESSI – Una dichiarazione fuori luogo da parte dell’ex attaccante francese Cristophe Dugarry in merito alla vicenda Barcellona-Griezmann. Questo il suo pensiero a RMC Sport in riferimento a Messi: “Griezmann di cosa dovrebbe avere paura, di un ragazzino basso e mezzo autistico? Se ha un problema, può mangiarselo”. Momento tutt’altro che tranquillo in casa blaugrana, con le vicende extracampo che si intersecano con quelle legate ai risultati. Il Barça rischia seriamente di vedersi allontanare il Real Madrid in vetta alla classifica. (L’ARTICOLO COMPLETO)

LACRIME PJANIC – Uno scambio già perfezionato quello tra Miralem Pjanic e Arthur, tra Juventus e Barcellona. Il centrocampista bosniaco ha organizzato una festa con alcuni amici e parenti per celebrare il suo passaggio ai blaugrana ma non è riuscito a trattenere le lacrime. Una commozione doppiamente interpretabile: la gioia per una nuova entusiasmante tappa della sua carriera o la tristezza per l’addio ai colori bianconeri dopo 4 anni di successi. Subito dopo l’annuncio del trasferimento, Pjanic ha voluto salutare tutto l’ambiente Juventus con un lungo messaggio sui social: “Quello che oggi sembra così triste, da domani sarà uno splendido ricordo che porterò nel cuore per tutta la vita”. (IL VIDEO CHE “CATTURA” PJANIC IN LACRIME)