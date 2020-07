Notizie del giorno – Ex Fiorentina denunciato, testa di maiale al centro sportivo SPAL, preoccupazione Ilicic

Notizie del giorno – Una ragazza ha denunciato l’ex calciatore della Fiorentina Abdou Diakhate per aggressione. Di proprietà del Parma, oggi in prestito al Lokeren (in Belgio) il senegalese è accusato di aver picchiato la giovane S. D.. I fatti sarebbero avvenuti in un locale notturno in zona Cascine a Firenze, dove Diakhate avrebbe dato un pugno alla ragazza per dei vecchi dissapori tra la stessa e la fidanzata del calciatore. La vittima si è rivolta immediatamente alla polizia, raccontando i dettagli della vicenda, che ha fatto il giro dei social anche perché la ragazza ha raccontato in un video quanto sarebbe accaduto nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio. Come riferisce il legale della giovane, l’avvocato Francesco Di Luciano, è stata presentata una denuncia in procura. Il legale dell’aggredita ha inoltre diramato il seguente comunicato:

“La notte del 24 luglio 2020 intorno alle ore 3:00, Abdou Lahat Diakhate, giovane promessa della Fiorentina, ha aggredito fisicamente una ventenne, S.D., presso il ‘Summer Suite Mulina’, locale estivo di recente apertura alle Cascine, all’interno dell’ex ‘Ippodromo Le Mulina’. Il Diakhate è un calciatore professionista, che per diversi anni ha militato nelle fila della Fiorentina, nelle giovanili e nella Primavera, per poi passare nel 2019 al Parma Calcio e quindi in prestito al KSC Lokeren, squadra belga. Dopo averla fatta avvicinare con una scusa, Diakhate le ha sferrato un pugno in pieno volto, causandole (IL COMUNICATO COMPLETO)

“Via i porci da Ferrara“. Questa scritta su uno striscione e, adagiata all’interno del lenzuolo, una testa di maiale sono state rinvenute davanti al centro sportivo della SPAL. I biancoazzurri sono retrocessi in Serie B da tempo e la cosa non deve essere andata giù ai tifosi, che hanno fatto partire una pesante contestazione. Anche le recenti prestazioni della squadra ferrarese non sono state all’altezza. Ma, da quanto emerge, il gesto non sarebbe riconducibile ai gruppi di tifosi organizzati, Curva Ovest in primis. Questo, spiegano gli inquirenti, dovrebbe essere stato il gesto di sostenitori ‘sciolti’. La società non ha voluto rilasciare dichiarazioni, mentre degli accertamenti si occupa la Digos che ha trasmesso gli atti alla Procura.

E’ tutto rose e fiori in casa Atalanta, il club nerazzurro sta disputando una stagione veramente entusiasmante ma deve fare i conti con il caso Ilicic. La squadra di Gasperini si giocherà la seconda posizione nel campionato di Serie A nello scontro diretto contro l’Inter, sarebbe un risultato eccezionale e ben al di sopra delle più rosee aspettative. Poi potrà concentrarsi sulla Champions League e sulla gara dei quarti di finale contro il Psg, una sfida che non ha bisogno di presentazione. Il club francese è più forte dal punto di vista tecnico, ma l’Atalanta è atleticamente più avanti considerando le tante partite disputate, al contrario dei francesi. Ma tornando allo sloveno c’è preoccupazione per il futuro. Non solo la gara di Champions League, secondo il Corriere di Bergamo, il calciatore rischia di saltare anche la prima parte della prossima stagione.

L’estate porta, come ogni anno, notizie di gossip. Gli amanti delle storie d’amore si possono scatenare sotto l’ombrellone, gli ultimi giorni sono stati pieni di aggiornamenti. L’ultima love story ha veramente scatenato la reazione da parte dei social. Elisabetta Gregoraci ha dimenticato Flavio Briatore e starebbe frequentando un altro uomo. La showgirl ha riscoperto la passione con l’ex fidanzato di Diletta Leotta, si tratta di Matteo Mammì come riporta il settimanale “Chi”. La coppia non è ancora uscita allo scoperto e non si è fatta vedere in pubblico. La conoscenza è avvenuta tramite un amico in comune, poi qualche messaggio e la passione. (SFOGLIA LA FOTOGALLERY IN ALTO O APRI L’ARTICOLO PER VEDERE LE IMMAGINI DELLA BELLISSIMA ELISABETTA GREGORACI)