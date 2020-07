Notizie del giorno – Muore giovane talento Juve, il gesto di Gattuso, la contesa Mihajlovic-Caressa sui social [FOTO]

Le notizie più importanti della giornata di ieri, giovedì 9 luglio.

MUORE GIOVANE TALENTO DELLA JUVE – Dopo Giuseppe Rizza, altro lutto per la morte di un giovane calciatore. Non ce l’ha fatta Enrico Foglietta, promettente centrocampista della New Academy Juventus, scuola calcio del Santa Veneranda affiliata alla società bianconera, aveva appena 16 anni. Non ha superato una breve ma terribile malattia. Come riporta ‘Il Resto del Carlino’ il calciatore aveva accusato un forte mal di testa che ben presto ha rivelato una grave malattia. Anche la Juventus è stata al fianco del giocatore, l’ex Marchisio gli aveva mandato un video di incoraggiamento, Chiellini una sua maglia autografata. “Perdiamo un ragazzo buono, umile, eccezionale, capace, una promessa del calcio, uno di quelli che poteva arrivare. La notizia ci ha sconvolti. Vogliamo esprimere come società tutta la nostra vicinanza alla sua famiglia, a nome del presidente e di tutti noi”, dice Giancarlo Serafini, dirigente del Santa Veneranda. Il suo allenatore Luca Spendolini lo ricorda così: “Perdiamo un ragazzo d’oro, che tutti vorrebbero avere, con doti umane e tecniche eccellenti, con una grande potenzialità calcistica, un futuro campione. La situazione del fratello lo ha reso persona e uomo migliore. Il figlio che tutti vorrebbero avere”. (L’ARTICOLO COMPLETO)

IL GESTO DI GATTUSO – Il Napoli è completamente rinato con la cura Gennaro Gattuso. Gli azzurri hanno cambiato passo, è arrivata solo una sconfitta contro l’Atalanta, poi tante prestazioni positive e punti importanti che hanno permesso di recuperare posizioni e classifica. Molti calciatori che avevano dimostrato poco, adesso fanno parte a 360° del progetto. E’ il caso di Elmas. Ottima gara per il centrocampista contro il Genoa, il gol annullato e altre occasioni da gol, ma soprattutto tanta sostanza in mezzo al campo. L’impegno è stato apprezzato dall’allenatore azzurro, il gesto al momento del cambio lascia pochi dubbi: “hai fatto una partita con le palle”, il pensiero di Gattuso. Il gesto è diventato virale sui social il giorno dopo la vittoria al Ferraris. (L’ARTICOLO COMPLETO CON VIDEO)

LA CONTESA MIHAJLOVIC-CARESSA SUI SOCIAL – Due fazioni, come sempre. Sono quelle venutesi a creare in seguito alle parole del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, che – dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo – ha attaccato il giornalista Fabio Caressa e la sua trasmissione Sky. Il video, diventato virale sui social, ha fatto parlare molto di sé e l’argomento è stato in tendenza su Twitter. In tanti si sono espressi, tra giornalisti e tifosi. C’è chi ha difeso l’allenatore serbo, attaccando il conduttore, chi invece ha rimproverato a Sinisa i modi troppo duri. La nostra redazione, come spesso accade, è andata a raccogliere alcuni messaggi del web. Eccoli nella FOTOGALLERY in alto. (L’ARTICOLO COMPLETO)