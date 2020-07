Notizie del giorno – Trattativa per la cessione del Torino, retroscena sulla Juve, polemiche scudetto [FOTO]

Notizie del giorno – Obiettivo raggiunto. Il Torino è riuscito a strappare un punto nella partita del campionato di Serie A in trasferta contro la Spal, festeggiando la matematica salvezza. Non è stato un buon campionato, anche la partita di ieri non ha convinto, contro una squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico e retrocessa ormai da tempo in Serie B. Sono già in corso valutazioni per la prossima stagione, per la panchina sta circolando con insistenza il nome di Giampaolo, l’ex Milan sarebbe un profilo di primissimo livello. Ma servirà una mezza rivoluzione anche dal punto di vista tecnico, con tanti calciatori che non hanno rispettato le aspettative, in questa stagione a salvarsi sono stati in due: il portiere Sirigu e l’attaccante Belotti.

Continuano a circolare con insistenza voci sul futuro del club granata, novità interessanti sulla cessione della società con un eventuale passaggio di mano del presidente Cairo. Secondo quanto riporta ‘La Stampa’ sarebbero pronti 100 milioni di euro, mercoledì dovrebbe essere presentata l’offerta al numero uno del club granata. La cordata ha deciso di uscire allo scoperto dopo il raggiungimento dell’obiettivo salvezza, la cifra sarebbe garantita da un fondo di investimento. A capo ci sarebbe (I DETTAGLI SULLA TRATTATIVA)

La Juventus si è confermata campione d’Italia per la nona volta consecutiva dopo il successo contro la Sampdoria, i festeggiamenti sono stati ‘freddi’ non solo da parte dei tifosi, ma eventualmente anche tra i protagonisti, calciatori e allenatore. E’ quanto emerso da alcune dichiarazioni del direttore Mario Sconcerti ai microfoni di TMW Radio, il tecnico Maurizio Sarri non è stato preso molto in considerazione, sempre secondo quanto dichiarato dal giornalista. Le immagini ed i video pubblicati sembrano dare, però, una versione diversa.

“L’atteggiamento dei giocatori è stato freddo. Ho visto una freddezza che raramente si vede dopo uno scudetto vinto. E’ vero che Torino è sempre stata una piazza più fredda di altre e siamo al nono scudetto consecutivo, ma questo distacco sembra quasi cercato, quasi voluto. L’ho notato, ma era difficile farselo sfuggire. All’inizio sembrava che Sarri volesse rientrare da solo negli spogliatoi, poi è rimasto. E’ stata una scena non calcistica, non vissuta (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

La Juventus ha vinto il campionato di Serie A 2019/2020. E su questo non ci piove. Ma quanti sono gli scudetti vinti dai bianconeri? Qui la questione diventa molto più complessa. E ogni anno, visto che la Juve vince da nove stagioni consecutive, ritorna il dubbio. La società ha aggiornato anche la grafica all’esterno dell’Allianz Stadium: 38, contando anche i due scudetti revocati, mentre per la FIGC (e non solo) restano 36. I tifosi bianconeri non hanno assolutamente dubbi. E sui social sono tornati a ribadire la loro posizione. Sono ormai anni che la Juve rivendica i due titoli revocati dopo ‘Calciopoli’. Anni di ricorsi su ricorsi per un’ingiustizia subita, a detta loro. Sta di fatto che gli scudetti vinti nel 2004/2005 e nel 2005/2006 sono stati revocati. Negli anni successivi ulteriori registrazioni audio, non disponibili al momento del processo sportivo, hanno coinvolto altre società e fatto riaprire il processo. Dopo 5 anni, però, i reati di illecito sportivo sono andati in prescrizione. E dopo la vittoria di ieri la polemica si è riproposta. Sui social si sono create due fazioni: da una parte i tifosi della Juve, che contano 38 scudetti e provano a convincersi che sia davvero così, provocando gli avversari; dall’altra quelli di tutte le altre squadre, che ne assegnano ai bianconeri “solo” 36 e non le mandano a dire (APRI L’ARTICOLO O SFOGLIA LA FOTOGALLERY IN ALTO PER I MESSAGGI SOCIAL)