Il Pallone d’Oro 2020 non verrà assegnato, France Football si astiene dal giudizio: decisione epocale

La corte si astiene dal giudizio. Decisione epocale di France Football: il Pallone d’Oro 2020 non verrà assegnato. E’ la prima volta da quando è stato istituito il premio, nel 1956. Il magazine francese motiva così la sua scelta: non sarebbe stato credibile né legittimo. Tra i motivi del rinvio c’è quello dell’equità che, secondo il settimanale, non poteva essere garantita, visto che qualche pretendente ha dovuto rassegnarsi allo stop definitivo della stagione (Neymar, Mbappé): “Quindi come comparare l’incomparabile?“, si chiede il giornale. In fondo, spiega France Football, è anche una questione di “credibilità e legittimità”. Insomma il Coronavirus ha messo lo zampino anche su un prestigioso premio come il Pallone d’Oro.