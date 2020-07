Panchina Roma, Fonseca in discussione? Interviene Pallotta [FOTO]

Qualche giorno fa una sconfitta interna pesante per la Roma, che ha perso per 2-0 in casa contro l’Udinese facendo seguito allo stop a Milano del turno precedente. Con una situazione societaria particolare, un ambiente insoddisfatto ed arrabbiato e una qualificazione in Champions League distante ben 12 punti, anche la posizione di Fonseca rischia di essere in discussione. Le “colpe” del tecnico però, in tutto ciò, sono veramente poche. Anzi, riuscire ad andare avanti nonostante tutto è impresa non semplice.

E infatti ha tenuto a precisarlo il presidente dei giallorossi James Pallotta, intervenuto sul suo profilo Twitter ufficiale e specificando la posizione del portoghese: “Paulo Fonseca’s future is not in doubt. He has my full support. Forza Roma”, ha scritto in inglese il numero uno del club. Tradotto: “Il futuro di Paulo Fonseca non è in dubbio. Ha il mio pieno supporto“.