Perotti, che frecciata: “I campi della Serie A ricordano quelli della terza serie argentina, un disastro”

Che frecciata da parte dell’esterno della Roma Diego Perotti, che punta il dito contro gli stadi del nostro paese a causa dei numerosi infortuni subiti. Queste le parole del calciatore giallorosso a Espn Redes.

“Ho un rapporto molto brutto con gli infortuni. Non sono lesioni gravi, in circa un mese si recupera, ma dopo un po’ ti stanca – riporta gianlucadimarzio.com – I campi della Serie A ricordano quelli della terza serie in Argentina. Sono un disastro, vai a giocare col Milan e con l’Inter e sembra il campo del Deportivo Moròn (squadra della terza serie argentina). Non so se è una questione climatica, ma in Spagna quando giocavamo con l’Almeria, ultima in classifica, il campo era perfetto”.