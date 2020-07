Finale playoff Serie C – Reggiana e Bari. Sono rimaste in due. Una sola di loro salirà in Serie B, facendo compagnia a Monza, Vicenza e Reggina. Diretta della finale dello spareggio promozione di terza serie tra gli emiliani e i puglesi, arrivate seconde nei rispettivi gironi e capaci di far fuori le avversarie ai quarti e in semifinale. Adesso di fronte al Mapei Stadium di Reggio Emilia. In caso di parità, tempi supplementari ed eventuali rigori. Segui il LIVE di CalcioWeb.

Reggiana-Bari 0-0