Playoff Serie C, alla Ternana basta un pari: 0-0 contro l’Avellino e passaggio del turno

Un altro 0-0, oltre ai tre di ieri, per sancire il passaggio del turno della Ternana. Una sola gara oggi, per quanto riguarda i playoff di Serie C. Ai rossoverdi di Gallo è bastato il pari a reti inviolate contro l’Avellino di Capuano per superare il primo turno degli spareggi. Mammarella e compagni faranno così compagnia nel girone C a Catanzaro e Catania. Questi i risultati di ieri di playoff e playout.

PLAYOFF

Catania-Virtus Francavilla 3-2

Catanzaro-Teramo 0-0

Novara-Albinoleffe 0-0

ore 20:45

Padova-Sambenedettese 0-0

PLAYOUT

ore 17:30

Imolese-ArzignanoChiampo 0-0

Pergolettese-Pianese 3-3

ore 18:00

Picerno-Rende 3-0

ore 18:30

Ravenna-AJ Fano 0-1

ore 19:00

Sicula Leonzio–Bisceglie 1-0

ore 20:00

Giana Erminio-Olbia 1-1