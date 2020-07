Polemiche prima di Roma-Inter: “tutto questo non ha senso, è folle”

Gli orari delle partite di Serie A stanno facendo discutere. Si era parlato di un possibile anticipo rispetto alle scelte fatte prima del lockdown, ma poi non se n’è fatto più niente. E tutto ciò porta a delle scelte assurde, come nel caso dell’Inter. I nerazzurri hanno giocato contro la SPAL giovedì sera. Una gara vinta senza appello ma che è finita poco prima di mezzanotte. E domenica sera la squadra di Conte tornerà in campo all’Olimpico contro la Roma. Un vero e proprio tour de force, finito nel mirino del giornalista Fabio Ravezzani su Twitter: “Non ha alcun senso che l’Inter finisca di giocare poco prima di mezzanotte a Ferrara per poi tornare in campo domenica sera a Roma”. In basso il tweet completo.

