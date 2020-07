Probabili formazioni Juventus-Atalanta: tornano de Ligt e Dybala, Gasperini se la gioca con i titolarissimi

Probabili formazioni Juventus-Atalanta – Il big match della trentaduesima giornata di Serie A pone di fronte Juventus e Atalanta. Due squadre che hanno ripreso benissimo dopo il lockdown. I bianconeri hanno conosciuto la sconfitta nell’ultima gara contro il Milan, subendo una clamorosa rimonta. L’obiettivo è ripartire subito per proseguire la cavalcata verso lo scudetto. Ma di fronte c’è la super-Atalanta di Gasperini. Solo vittorie dalla ripresa del campionato. I bergamaschi vogliono proseguire il trend e provare a migliorare i piazzamenti delle scorse stagioni. Sarri ritrova Dybala e de Ligt dopo l’assenza per squalifica contro il Milan. Gasperini sceglie Ilicic, Gomez e Duvan Zapata per mettere in difficoltà i bianconeri.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; D.Zapata.