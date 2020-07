Probabili formazioni Juventus-Lazio: Cuadrado nel tridente offensivo, occasione per Djavan Anderson

Probabili formazioni Juventus-Lazio – Posticipo di lusso all’Allianz Stadium. Si gioca Juventus-Lazio, gara che chiude la trentaquattresima giornata di Serie A. Dopo i pareggi di Atalanta e Inter, i bianconeri hanno una grossa occasione per mettere una pietra quasi tombale sulla questione scudetto. In caso di vittoria infatti salirebbero a otto i punti di vantaggio sulla squadra di Conte e a nove quelli sulla banda di Gasperini. I biancocelesti, però, non vorranno fare la vittima sacrificale e anzi proveranno a conquistare punti dopo un periodo fortemente negativo. Sarri deve fare i conti con le condizioni non perfette di Bonucci, de Ligt e Bentancur, che però si sono allenati in gruppo e dovrebbero partire dall’inizio. Torna Cuadrado, che giocherà nel tridente offensivo. Simone Inzaghi deve rinunciare a Luis Alberto e Jony. Giocherà Djavan Anderson, confermati Caicedo e Immobile in avanti.

Probabili formazioni Juventus-Lazio

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. All.Sarri

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, Djavan Anderson; Caicedo, Immobile. All.Inzaghi