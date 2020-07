Probabili formazioni Milan-Atalanta: assenze pesanti per Pioli, Gasperini recupera Duvan Zapata

Probabili formazioni Milan-Atalanta – Al ‘Giuseppe Meazza’ va in scena la prima partita della trentaseiesima giornata di Serie A. Si gioca Milan-Atalanta, gara molto importante per il futuro delle due squadre. I rossoneri sono ancora imbattuti nel post-lockdown e vogliono sicuramente proseguire il trend positivo. Non sarà facile, non solo per la qualità dell’avversaria ma anche per le assenze pesanti per Pioli. Non saranno del match, infatti, gli squalificati Theo Hernandez e Bennacer e gli infortunati Romagnoli e Conti. L’Atalanta arriva all’appuntamento galvanizzata dalla vittoria sul Bologna e dalla sconfitta della Juve a Udine, che lascia aperta una minima speranza di scudetto. La Dea vuole comunque chiudere il campionato in bellezza, ottenendo cioè il secondo posto. Gasperini recupera Duvan Zapata dopo gli acciacchi post-Verona.

Probabili formazioni Milan-Atalanta

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Biglia, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Duvan Zapata.