Milan-Juventus, probabili formazioni: scalpitano Rugani e Higuain, ecco il sostituto di Castillejo

Probabili formazioni Milan-Juventus – All’anticipo delle 19.30 tra Lecce e Lazio, seguirà questa sera quello delle 21.45 tra Milan e Juventus, due tra le squadre più in salute della Serie A dopo la ripresa post lockdown. 10 i punti ottenuti dai ragazzi di Pioli, 12 da quelli di Sarri. I primi provengono dal pazzesco colpaccio dell’Olimpico, i secondi dal poker nel derby della Mole.

Le scelte. In casa Milan le decisioni sono pressoché fatte. Manca il solo Castillejo, out. Ci sarà Saelemaekers a sostituirlo nella linea dei tre dietro Ibrahimovic. Calhanoglu dovrebbe essere della sfida nonostante l’infortunio a Roma, scalpita all’occorrenza Paquetà. Qualche grana in più per la Vecchia Signora, alle prese con la doppia squalifica De Ligt-Dybala. A sostituire il primo sarà Rugani, che affiancherà Bonucci. Al posto del secondo ci sarà invece Higuain, il quale andrà a prendere il naturale posto di prima punta in cui ultimamente giostra la “Joya”. Soliti ballottaggi a centrocampo e tra Bernardeschi e Douglas Costa. Di seguito le probabili formazioni.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic.

JUVE (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo.