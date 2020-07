Probabili formazioni Napoli-Milan: torna Callejon, Pioli conferma Ibra e Rebic davanti

Probabili formazioni Napoli-Milan – Si gioca al ‘San Paolo’ il primo posticipo della trentaduesima giornata di Serie A. Napoli e Milan promettono una grande partita, visto lo stato di forma. I partenopei arrivano dal successo esterno sul Genoa e vogliono proseguire il trend positivo, sperando in un miracoloso quarto posto. Prima di Gattuso contro il Milan. Il tecnico dovrebbe affidarsi nuovamente a Callejon dal 1′, specialista dei big match, e confermare Mertens e Insigne nel tridente. Torna dall’inizio anche Zielinski. Il Milan arriva all’appuntamento galvanizzato dalla vittoria in rimonta contro la Juve. La squadra di Pioli ha ripreso benissimo dopo il lockdown e punta a confermarsi in zona Europa League. Ancora Rebic e Ibrahimovic davanti, torna Calhanoglu in veste di trequartista dopo l’iniziale panchina dell’ultimo match. Le probabili formazioni.

Probabili formazioni Napoli-Milan

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Rebic, Calhanoglu; Ibrahimovic.