Probabili formazioni Serie A, le gare di oggi: Ilicic o Malinovskyi? Torna Mertens

Probabili Formazioni Serie A – Seconda tornata di gare nel massimo campionato italiano per quanto concerne la 31ª giornata, dopo le due di ieri che hanno visto le sconfitte di Lazio e Juventus rispettivamente a Lecce e a Milano. Sei gare in programma oggi, due alle 19.30 e quattro alle 21.45. Tra queste, il Napoli va a Genova, l’Atalanta ospita la Samp e la Roma cerca il riscatto in casa contro il Parma. Di seguito le probabili formazioni delle sfide.

Fiorentina-Cagliari (ore 19.30)

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Chiesa.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Pisacane, Klavan; Mattiello, Nandez, Nainggolan, Rog, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro.

Genoa-Napoli (ore 19.30)

GENOA (3-5-2): Perin; Ghiglione, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schöne, Cassata, Barreca; Sanabria, Pinamonti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Mertens, Insigne.

Atalanta-Sampdoria (ore 21.45)

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Sutalo, Caldara, Dijmsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Murru; Thorsby, Bertolacci, Ekdal, Linetty; Bonazzoli, Ramirez.

Bologna-Sassuolo (ore 21.45)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Krejci; Medel, Schouten; Orsolini, Svanberg, Barrow; Palacio.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldür, Chiriches, Magnani, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Defrel, Boga; Caputo.

Roma-Parma (ore 21.45)

ROMA (3-5-2): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Spinazzola, Lo. Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Kolarov; Carles Perez, Dzeko.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

Torino-Brescia (ore 21.45)

TORINO (3-4-3): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Aina, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi, Belotti, Berenguer.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Spalek, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, A.Donnarumma.