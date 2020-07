Probabili formazioni Serie A: occasione per Under, scelte obbligate in casa Lazio

Probabili formazioni Serie A – Si apre la trentaduesima giornata di Serie A. Ad inaugurare il sabato sarà Lazio-Sassuolo. I biancocelesti sono reduci da due brutti stop, che li hanno visti allontanarsi dalla Juventus mentre l’Atalanta si è avvicinata e minaccia il secondo posto della squadra di Inzaghi. Il Sassuolo è in grande forma. Solo una sconfitta post-lockdown per i neroverdi, nel recupero contro l’Atalanta. Poi un ottimo cammino che hanno portato la squadra di De Zerbi in zona Europa League. Il secondo scontro di giornata vedrà di fronte Brescia e Roma. Squadre con obiettivi diversi. Le Rondinelle sono state sconfitte dal Torino in rimonta. Le speranze di salvezza sono poche ma passano da questa gara. La Roma ha ritrovato il successo contro il Parma, tra mille polemiche. I giallorossi vogliono mantenere il loro posto che consentirebbe di giocare la prossima Europa League. Le probabili formazioni dei due match.

Lazio-Sassuolo (ore 17,15)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Brescia-Roma (ore 19,30)

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Al. Donnarumma.

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Bruno Peres, Mancini, Ibanez, Kolarov; Diawara, Veretout; Carles Pérez, Lo. Pellegrini, Under; Dzeko.