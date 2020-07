Probabili formazioni Serie A, le gare di oggi: torna Saelemaekers, Haraslin sostituisce Berardi

Probabili formazioni Serie A – Inizia la trentaquattresima giornata di Serie A. Si giocano tre partite. Ad aprire il sabato è un’interessante Verona-Atalanta. Gli scaligeri appaiono ormai tagliati fuori dalla corsa alla qualificazione in Europa League, i bergamaschi sono lanciatissimi e vogliono risorpassare l’Inter e sperare anche in qualcosa di più. La seconda gara di giornata vede di fronte Cagliari e Sassuolo. I sardi sono in un periodo fortemente negativo e non segnano da 4 partite. I neroverdi sono ancora imbattuti dalla ripresa del campionato e vogliono proseguire il trend positivo, dopo lo spettacolare 3-3 contro la Juve. In serata di scena il Milan. Avversario dei rossoneri è il Bologna di Mihajlovic. Due squadre in salute per una sfida che promette gol e spettacolo. Le probabili formazioni dei tre match odierni.

Hellas Verona-Atalanta (ore 17,15)

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; D. Zapata.

Cagliari-Sassuolo (ore 19,30)

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Walukiewicz, Klavan; Mattiello, Nandez, Birsa, Rog, Lykogiannis; Simeone, João Pedro.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Djuricic; Haraslin, Traoré, Boga; Caputo.

Milan-Bologna (ore 21,45)

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemekers, Rebic, Calhanoglu; Ibrahimovic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.