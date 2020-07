Probabili formazioni Serie A 36ª giornata, le gare di oggi: occasione per Vlahovic, torna titolare Correa

Probabili formazioni Serie A 36ª giornata – Si giocano in questa domenica le rimanenti sei gare della trentaseiesima giornata di Serie A, la terzultima della stagione. Ad aprire sarà Bologna-Lecce, gara d’importanza vitale per i salentini, che dopo la sconfitta del Genoa contro l’Inter hanno un solo risultato per sperare nella salvezza. Alle 19,30 si giocano quattro gare: il Cagliari riceve l’Udinese, la Roma ospita la Fiorentina, il Torino cerca gli ultimi punti per stare tranquillo a Ferrara contro la SPAL, bella sfida tra Verona e Lazio. In serata grande attesa per Juventus-Sampdoria, gara che potrebbe regalare il nono scudetto consecutivo alla squadra di Maurizio Sarri. Le probabili formazioni delle partite di oggi.

Bologna-Lecce (ore 17,15)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Mancosu, Tachtsidis, Barak; Falco, Saponara; Lapadula.

Cagliari-Udinese (ore 19,30)

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Pisacane; Mattiello, Nandez, Ladinetti, Rog, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger-Larsen, Fofana, de Paul, Sema, Sema; Okaka, Nestorovski.

Roma-Fiorentina (ore 19,30)

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Duncan, Dalbert; Vlahovic, Ribery.

SPAL-Torino (ore 19,30)

SPAL (4-3-3): Letica; Cionek, Vicari, Salamon, Reca; Missiroli, Valdifiori, Murgia; D’Alessandro, Petagna, Strefezza.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Aina, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti.

Verona-Lazio (ore 19,30)

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Pessina, Borini; Salcedo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Immobile, Correa.

Juventus-Sampdoria (ore 21,45)

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, A. Sandro; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, C. Ronaldo.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.