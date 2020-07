Probabili formazioni Serie A: tridente pesante per il Torino, Conte rilancia Eriksen dal 1′

Probabili formazioni Serie A – Si chiude la trentatreesima giornata di Serie A. Mancano all’appello due partite molto importanti: Torino-Genoa e SPAL-Inter. Dopo la sconfitta di San Siro contro l’Inter, i granata di Moreno Longo si giocano una enorme fetta di salvezza, in una sfida che promette battaglia. Dall’altra parte infatti c’è il Genoa, in piena lotta per non retrocedere. Il Grifone si presenta forte del successo contro la SPAL e vuole altri punti per tirarsi fuori dalla zona rossa. Longo potrebbe optare per il tridente pesante per ottenere un successo che sarebbe fondamentale. Nicola si affida all’esperienza di Pandev. In serata si gioca SPAL-Inter. I ferraresi si sono praticamente arresi nelle ultime partite e non sembrano credere più alla salvezza. L’Inter è reduce dall’ennesima rimonta del suo campionato, stavolta non subìta ma realizzata ai danni del Torino. La squadra di Conte vorrà proseguire il trend positivo. Saranno rilanciati dal 1′ Candreva ed Eriksen. Le probabili formazioni delle due squadre.

Torino-Genoa (ore 19,30)

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meïté, Rincon, Ansaldi; Verdi, Belotti, Zaza.

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Cassata, Schöne, Behrami, Barreca; Falqué, Pandev.

SPAL-Inter (ore 21,45)

SPAL (3-5-1-1): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi; D’Alessandro, Missiroli, Valdifiori, Murgia, Sala; Castro; Petagna.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Sanchez.