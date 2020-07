Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 37ª giornata

37ª e penultima giornata di questa anomala Serie A 2019-2020. Quasi tutti i verdetti sono stati ormai assegnati. L’ultimo, in ordine di tempo, lo Scudetto della Juve di domenica sera, oltre alle precedenti qualificazioni in Champions ed Europa League (con Roma e Milan a contendersi il posto ai gironi senza passare dai preliminari). Rimane da decretare solo la terza retrocessa in B, l’ultima squadra a far compagnia a Brescia e Spal. A contendersi questo “scettro” poco simpatico, Genoa e Lecce. Di seguito la programmazione tv del 37° turno.

MARTEDI’

ore 19:30

Parma-Atalanta (DAZN)

ore 21:45

Inter-Napoli (SKY)

MERCOLEDI’

ore 19:30

Verona-Spal (DAZN)

Lazio-Brescia (SKY)

Sampdoria-Milan (SKY)

Sassuolo-Genoa (SKY)

Udinese-Lecce (SKY)

ore 21:45

Cagliari-Juventus (DAZN)

Fiorentina-Bologna (SKY)

Torino-Roma (SKY)