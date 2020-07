“Promesso, solo acqua”: Brozovic commenta così il ritiro della patente [FOTO]

Il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic è stato protagonista di una disavventura. Dopo essere passato con il rosso è stato fermato dalla Polizia, sottoposto all’alcol test, è risultato leggermente superiore al consentito. E’ così scattato il ritiro della patente. Il calciatore ha provato a dimenticare l’accaduto, è sceso in campo nell’ultimo match contro il Torino e adesso si prepara per il rush finale. Nel frattempo ha deciso di commentare il modo ironico l’episodio. “Promesso, solo acqua”, ha scritto il croato sul profilo Instagram. In basso il post del centrocampista dell’Inter.

Promesso… solo acqua! 🤔