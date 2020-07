Pronostici Serie A, i consigli di CalcioWeb: equilibrio in Roma-Inter, Torino quando pareggi?

Pronostici Serie A – Torna la Serie A e con essa l’appuntamento con i pronostici di CalcioWeb sul massimo campionato italiano. Turno spalmato su tre giorni. Sabato si giocano Verona-Atalanta, Cagliari-Sassuolo e Milan-Bologna. Domenica che sarà aperta da Parma-Sampdoria. Si prosegue con Brescia-SPAL, Fiorentina-Torino, Genoa-Lecce, Napoli-Udinese. In serata c’è Roma-Inter. Si chiude lunedì con un altro big match, Juventus-Lazio. I consigli di CalcioWeb per gli appassionati di scommesse.

CAGLIARI-SASSUOLO GOAL – L’Atalanta sarà anche una macchina da gol, ma questo Sassuolo non scherza. E il Cagliari? Beh, quattro partite senza segnare ci sembrano abbastanza.

PARMA-SAMPDORIA 1X – A luglio il Parma ha conosciuto solo la sconfitta. La Samp è quasi salva, manca qualche punto. Crediamo all’inversione di tendenza.

FIORENTINA-TORINO X – I viola hanno sbancato facilmente Lecce e si sono messi in acque tranquille. I granata hanno surclassato il Genoa e si sono messi in tasca la salvezza. Un pari che ci può stare. E il Toro non vede la X dal recupero col Parma. Fate voi.

NAPOLI-UDINESE OVER – I partenopei hanno avuto difficoltà a Bologna e contano di tornare alla vittoria. I friulani hanno giocato bene contro la Lazio, è mancato solo il gol. Al San Paolo potremmo vederne diversi.

ROMA-INTER X – Match di lusso per chiudere la domenica. La Roma cerca un posto in Europa League, l’Inter vuole insidiare la Juve. Match aperto. Possibile gol (esito verificatosi negli ultimi cinque scontri all’Olimpico), ma anche il pareggio (verificatosi negli ultimi 4 scontri in tutte le sedi).