Pronostici Serie A, i consigli di CalcioWeb: il Torino mette il punto esclamativo, il Bologna condanna il Lecce

Pronostici Serie A, i consigli di CalcioWeb – Il campionato di Serie A torna subito in campo per la 36esima giornata, la stagione è ormai agli sgoccioli e sono in arrivo altri verdetti. Nel primo match grande sfida tra Milan e Atalanta, due squadre che giocano un grande calcio e sono reduci da un ottimo periodo di forma. Tre sfide nella giornata di sabato, trasferta del Parma contro il Brescia e dell’Inter contro il Genoa. Promette spettacolo la gara tra Napoli e Sassuolo, il Lecce si gioca tutto sul campo del Bologna. Emozioni in Roma-Fiorentina, il Torino può chiudere i conti contro la Spal. Verona-Lazio e Juventus-Sampdoria completano il programma.

MILAN-ATALANTA GOAL – Con il goal si potrebbe andare al sicuro, o con il risultato Over. Si preannuncia una partita scoppiettante, con gli attaccanti che riescono sempre a fare la differenza.

BRESCIA-PARMA 2 – Il Brescia è già spacciato, il Parma nell’ultimo match ha vinto contro il Napoli e può conquistare un altro bottino pieno.

GENOA-INTER 2– La squadra di Antonio Conte non vince da due giornate e contro il Genoa parte favorito. La squadra di Nicola si è avvicinata alla salvezza, ma l’obiettivo non è stato ancora raggiunto.

NAPOLI-SASSUOLO OVER – Sarà sicuramente una partita ‘aperta’ con le due squadre che non si risparmiano in fase offensiva. E’ una partita da Over.

BOLOGNA-LECCE 1 – La squadra di Liverani ha più bisogno di punti e le motivazioni sono superiori, ma gli uomini di Mihajlovic sono più forti ed in casa possono vincere.

SPAL-TORINO 2 – La Spal è già retrocessa, il Torino vuole mettere il punto esclamativo sulla salvezza. Il pronostico è tutto a favore di Longo.

