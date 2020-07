Pronostici Serie A, i consigli di CalcioWeb: Juve-Atalanta gol e spettacolo, è il momento del Genoa

Pronostici Serie A – 32ª giornata del massimo campionato italiano, ritmi molto frenetici con il torneo che si avvia verso la conclusione. La Lazio non vuole spegnere le speranze Scudetto, l’Atalanta sogna, l’Inter inizia a guardarsi indietro. Ma le partite in programma si prospettano entusiasmanti: se i biancocelesti affrontano una delle squadre migliori dopo il lockdown, il Sassuolo, l’Atalanta va in casa della Juve e spera nel colpaccio che la porterebbe a meno 6. Di seguito i consigli della redazione di CalcioWeb.

JUVENTUS-ATALANTA: GOL – Facile scegliere il Gol, ma obbligatorio. L’Atalanta il gol lo fa sempre, contro chiunque (lo diciamo qui), e la Juve è sempre la capolista. Risultato incerto ad oggi, non come la possibilità che possano esserci emozioni.

NAPOLI-MILAN: 1X – Questo Milan è in formissima ed ha battuto Lazio e Juve, ok. Ma questo Napoli? Non è da meno. Ed è più forte.

GENOA-SPAL: 1 – Sfida tra disperate. Ma tra le due, perlomeno, il Genoa ha ancora tante speranze, a differenza di una Spal che sembra essersi arresa. E poi, prima o dopo, i rossoblu devono vincerla una. Azzardiamo l’1.

INTER-TORINO: 1 – Avevamo detto, su queste pagine, che l’undici di Conte a Verona si sarebbe riscattato. Non l’ha fatto, ma noi non demordiamo. Lo farà in casa contro il Torino.