Pronostici Serie A, i consigli di CalcioWeb: la Lazio torna al successo, Lecce-Brescia è più da Over

Pronostici Serie A – Si torna in campo per la 35esima giornata del campionato di Serie A, la stagione ormai è nella fase finale e sono in arrivo altri verdetti ufficiali dopo la retrocessione della Spal. Nel primo match in campo l’Atalanta, la squadra di Gasperini dovrà vedersela con un osso duro come il Bologna, in serata la sfida tra Sassuolo e Milan, due compagini che stanno attraversando un momento entusiasmante di forma. Mercoledì il piatto ricco, trasferta per il Napoli contro il Parma e della Roma contro la Spal. L’Inter in casa affronta la Fiorentina, fondamentali sfide per la salvezza: Lecce-Brescia e Sampdoria-Genoa. Giovedì chiudono Udinese-Juventus e Lazio-Cagliari.

Pronostici Serie A, i consigli di CalcioWeb

ATALANTA-BOLOGNA OVER – Con l’Atalanta è sempre Over, a maggior ragione contro il Bologna, una squadra che gioca un buon calcio e che è molto forte in attacco. Si preannuncia una partita con tanti gol.

SASSUOLO-MILAN GOAL – Sono due tra le squadre più in forma del campionato. Giocano sempre a viso aperto, soprattutto gli uomini di De Zerbi, entrambe possono andare in gol.

INTER-FIORENTINA 1 – I nerazzurri devono riscattare il pareggio contro la Roma, i viola sono già salvi e hanno praticamente poco da chiedere al campionato.

LECCE-BRESCIA OVER – Il Lecce sulla carta è favorito, ma non ci fidiamo dell’1. Il Brescia non ha intenzione di mollare e si giocherà le carte fino all’ultimo. Sarà una partita a ritmi alti.

SPAL-ROMA 2 – La squadra di Di Biagio è già retrocessa, i giallorossi stanno attraversando un buon periodo e dovrebbero tornare a casa con i tre punti.

LAZIO-CAGLIARI 1- La vittoria manca da troppo tempo per la squadra di Simone Inzaghi, contro il Cagliari è l’occasione giusta per conquistare bottino pieno.

LE ALTRE PARTITE: