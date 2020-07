Pronostici Serie A, i consigli di CalcioWeb: riscatto Lazio, la Juventus torna al successo

Pronostici Serie A, i consigli di CalcioWeb – Si gioca il 33esimo turno per il campionato di Serie A, la stagione è arrivata ormai nella fase finale. Nel primo match sfida tra Atalanta e Brescia, la squadra di Gasperini punta il secondo posto e non dovrebbe avere problemi contro una squadra in crisi e indirizzata verso la retrocessione. Tante partite nella giornata di mercoledì, trasferta insidiosa per il Napoli contro il Bologna, gara casalinga per il Milan contro il Parma. La Sampdoria cerca altri punti per la salvezza, scontro diretto tra Lecce e Fiorentina. La Roma contro il Verona, la Juve dovrà vedersela con il Sassuolo, la Lazio a Udine. Giovedì Torino-Genoa e Spal-Inter.

ATALANTA-BRESCIA 1+OVER – Vittoria con margine per l’Atalanta, i valori in campo sono completamente opposti. Il Brescia non sembra in grado di poter impensierire la squadra di Gasperini.

BOLOGNA-NAPOLI 1X – Azzardiamo un risultato a sorpresa. Il Bologna ha perso due punti in modo incredibile contro il Parma, il Napoli sta andando bene ma rischia contro una squadra forte.

SAMPDORIA-CAGLIARI X – Un pareggio potrebbe anche accontentare le due squadre. Ottimo momento per i blucerchiati che possono mettere un ulteriore mattoncino verso la permanenza in Serie A.

LECCE-FIORENTINA X2 – Vero e proprio scontro per la salvezza. L’11 di Liverani ha convinto solo contro la Lazio, la Fiorentina è superiore e non può permettersi di perdere.

SASSUOLO-JUVENTUS 2 – I bianconeri non vincono da due giornate, è arrivato il momento di tornare al successo. Il Sassuolo è comunque in forma e reduce da una serie di risultati positivi.

UDINESE-LAZIO X2 – Momento nero per la squadra di Simone Inzaghi. Può e deve conquistare un risultato positivo, almeno un pareggio è alla portata contro l’Udinese.